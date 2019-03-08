بدون رقابة ورواتب متدنية.. مأساة أطباء الأسنان مستمرة والمستشفيات تريد الأجانب!

2019-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نواف العتيبي- طبيب أسنان عاطل عن العمل- أن العمل في القطاع الخاص سيئ جدًّا؛ لأنه بدون رقابة، كما أنهم يحصلون على رواتب متدنية.

وقال العتيبي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إنه عُرض عليه العمل دوامين في اليوم براتب 3 آلاف ريال، موضحًا أنه بمجرد إنهاء الدراسة واجه اختبارًا صعبًا في هيئة التخصصات.

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وتابع: أول ما دخلنا على الامتياز وقفوا علينا المكافآت الشهرية، وبعد الامتياز ما وجدنا وظائف حكومية!

وبحسب ما ذكر البرنامج، هناك 900 طبيب أسنان سعودي عاطل يقابلهم 9000 أجنبي يعملون في وزارة الصحة.

من جهته، روى سلطان الشعلان- طبيب أسنان عاطل عن العمل- قصة المعاناة منذ التخرج وحتى القبول بوظيفة إدارية بعيدة عن مهنة الطب بعد يأسه من تحصيل وظيفة طبيب.

ولفت إلى أن مستشفى حكوميًّا طلب منذ فترة طبيب أسنان عامًّا، وعندما تقدمنا بأوراقنا كان الرد صريحًا: نريد طبيبًا أجنبيًّا!!