الغذاء والدواء: احذروا فوريفر رويال جيللي وتخلصوا منه

2019-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام منتج فوريفر رويال جيللي (Forever Royal Jelly) للعلامة التجارية (Forever)؛ لأنه غير مسجل لدى الهيئة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليّته، مؤكدةً أنه يُسوّق بادعاءات طبية مضللة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وكذلك تجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة، أو قنوات بيع غير نظامية.