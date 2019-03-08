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طقس غير مستقر غدًا.. دون الصفر وضباب مع كتلة باردة ورياح
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، درجات حرارة صغرى فجر الغد السبت تقارب الصفر ودون الصفر على الشمال، مع فرصة لتكوُّن الضباب والصقيع على المسطحات المائية والأسطح الخضراء.
وتابع كراني أن هذا يأتي مع تعمق الكتلة الباردة هذه الليلة وصباح يوم غد السبت على الشمال، والوسطى، والغربية، والشرقية بصحبة رياح نشطة، وبعدها تأخذ بالتراجع وتستمر في تراجعها حتى نهاية الأحد المقبل.
وكان الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، قد أكد أن اليوم الجمعة بداية طالع سعد السعود، وهو أول أنواء الربيع وعدته 13 يومًا، ويعتدل الطقس بوجه عام من مواسم الأمطار في السعودية، وفيه غرس فسائل النخيل ويقلم العنب والتين ويزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تفرخ الطيور البرية “ينبغي الامتناع عن صيدها”.
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