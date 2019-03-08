شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على سناب شات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-08 وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على سناب شات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements دشنت وزارة الداخلية، اليوم، حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”. وستنشر الوزارة من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية، كما ستعرف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة.









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