غرامات جدول مخالفات المرور في السعودية .. تعرف على عقوبات المخالفات المرورية

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودية، غرامات جدول مخالفات المرور الجديد والتي يتم تطبيقها حالياً، وفق ما نصت عليه المادة رقم 68 من نظام المرور في المملكة العربية السعودية، حيث يتم توضيح قيمة عقوبات المخالفات والغرامات المقدرة في كل حالة على حدى، لمن يرتكب واحدة من الأخطاء التي تقع تحت طائلة مخالفة قانون المرور بعد التحديثات والتعديلات التي أدخلت مؤخراً، خاصةً بعد السماح بقيادة المرأة للسيارة بأوامر ملكية سامية، واستحدث عدة تقنيات إلكترونية في رصد المخالفات منها مخالفات نظام ساهر.

الغدارة العامة للمرور تحدثت عن أبرز أنواع المخالفات الموقع عليها العقوبات النظامية، ومن بينها تجاوز لبسرعة المقررة، زيادة عدد الركاب عما هو مصرح به، والأخطاء الخاصة بالقيادة التي يرتكبها قائد السيارة على الطرق السريعة، وداخل المدن، ومخالفات عدم الالتزام بتعليمات الأمان والسلامة، وسنرفق بالصور غرامات جدول مخالفات المرور الجديد ضمن توضيح قيمة غرامات المخالفات المرورية في المملكة.

غرامات جدول مخالفات المرور الجديدة

مواد قانون المرور أوضح العقوبات المطبقة على المخالف، وفق طبيعة المخالفة، وتم نشر توضيحات حول عقوبات جدول مخالفات المرور الحديدة في المملكة، ومن بين تلك المخالفات ما نصت عليه المادة رقن 62 من قانون المرور، وإشارتها لعقوبة من يرتكب حادث مروري، أو يكون “مفرطاً” وينتج عن ذلك حدوث وفاة لشخص أو زوال عضو أو تعطل منفعة “أو كام جاء بنص المادة”، فيتم توقيع معاقة الحبس 4 سنوات أو توقيع غرامة 200 ألف ريال أو كلال العقوبتين، ومن خلال غرامات جدول مخالفات المرور سنتعرف على تلك العقوبات بالتفصيل.

التعرف على تفاصيل العقوبات وقيمة غرامات المخالفات المرورية موضحة بعالية لمن يرتكب واحدة من تلك المخالفات.