طريقة التسجيل في أوبر والشروط والأوراق المطلوبة

بداية فإن العمل في أوبر يعتبر الطريقة المناسبة، كي تصبح مدير نفسك لتعمل وتكسب المال خاصة وأن العمل في أوبر لا يحتاج إلى الكثير من المؤهلات، وفي حالة كنت تمتلك سيارة خاصة بك تقودها في كلا من جدة أو الرياض أو أي من مدن المملكة المختلفة، فيمكنك التسجيل في شركة أوبر و البدء في الإنضمام لفريق العمل بها، خاصة وأن أوبر حاليا يوجد لديها ما يزيد عن 95 ألف سائق ، فيما بين رجل و إمراءة حيث أن كلا من شركة أوبر ومعها ” شركة كريم ” قد توافقا جيدا مع التغييرات الأخيرة التي شهدتها المملكة منذ السماح للمرأة بالقيادة، وأن شركة اوبر فقط لديها 1.33 مليون راكب بينهن نسبة 80% من النساء التي سيكون للسائقات الأفضلية في الاتصال بهن .

مشاركة أوبر في فتح مجالات العمل للمرأة السعودية

وقد شاركت شركة أوبر في مبادرة “طريقك”، والتي تهدف إلى العمل على زيادة تواجد المرأة السعودية ضمن القوى العاملة عن طريق توفير وسائل نقل لها بأسعار متاحة ومعقولة، وبالفعل فقد رصدت شركة أوبر مبلغ يقدر بحوالي مليون ريال سعودي .

كما قامت بالإشراك مع جمعية النهضة لمساعدة النساء على استخراج رخصة قيادة،ومن ناحية أخرى فقد قامت بفتح باب التسجيل للعمل معها أمام النساء السعوديات.

ما هي شركة أوبر ؟

شركة أوبر هي شبكة نقل عالمية، ومقرها الحالي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وهي تعمل على تقديم العديد من الخدمات من خلال منصاتها المختلفة عبر كلا من مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها، وحاليا يصل عدد مستخدمي تطبيق أوبر حوالي 100 مليون مستخدم في مختلف أنحاء العالم.

كيف يعمل تطبيق أوبر ؟

تستخدم شركة أوبر نموذج تسعير يعمل ديناميكيا، والأسعار فيها مختلفة وتكون طبقا لكلا من : المسار ، والعرض والطلب ، علما بأن الدفع يكون في نهاية الرحلة ويتم عن طريق :

بطاقة ائتمان

جوجل باي

أبل باي

نقدًا

Airtel mobile wallet

Unified Payments

وفي النهاية فإن الراكب يمنح له خيار بإعطاء السائق مكآفآة .

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كيف يمكن التسجيل في أوبر، و العمل بها ؟

يمكن العمل في شركة أوبر ، من خلال بعض من الخطوات البسيطة، و هي:

1- بداية جب أن يكون لديك سيارة جديدة حديثة ومناسبة لشروط أوبر مع هاتف ذكي، ثم يتم الدخول عن طريق أوبر درايف، والاشترك عبر الإنترنت

2- تحميل الأوراق و المستندات التالية:

رخصة قيادة سعودية و أن تكون سارية المفعول.

استمارة تسجيل مركبة صالحة.

إثبات التأمين على المركبات.

هوية سعودية سارية.

بطاقة العمل (في حالة كان السائق موظفًا).

صورة الملف الشخصي للسائق.

كما يتم تحميل صورة مركزية، يظهر فيها وجه السائق بشكل واضح وكامل اضافة إلى أعلى الكتفين ، وبدون نظارات شمسية، ويجب أن تكون صورة فقط للسائق .

3-الحصول على سيارة حديثة

والأهم أن تكون السيارة متوافقة مع سياسات شركة اوبر.

4-إبدأ بتنشيط حسابك

بعد انتهاءك من تسوية وإستيفاء جميع الشروط السابقة، يمكنك على الفور تنشيط حسابك مع أوبر والبدء في الربح و جني الأموال .