، الرئيس السوداني يوجه بالإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر قرارات بترقية عدد من الضباط إلى رتب أعلى وإحالة البعض للتقاعد

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات، وفقاً لما أكدته مصادر لقناة "العربية".

وتفصيلاً، قال البشير خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان في بيت الضيافة، مساء الجمعة، إنه استجاب لطلب الأخوات من شرق السودان لإطلاق سراح المعتقلات، ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبدالله، قوش بإنفاذ الأمر.

وللمرة الثانية خلال عشرة أيام، أصدر الرئيس البشير قرارات جمهورية بترقية عدد من الضباط في رتب مختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد.

وقال بيان صادر من القوات المسلحة السودانية، الجمعة، إن هذه القرارات جاءت وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقية ضباط القوات المسلحة لسنة 1993 والمعدل عام 2007.

وأصدر البشير في 26 فبراير الماضي عدداً من المراسيم والقرارات الجمهورية بترقية وإحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد.