، تعرَّف على موهوب صناعة الطائرات بمهرجان الزهور بينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعاه "الخليج 365" إعلاميًّا.. و"الزهراني": مساحة لإبراز الشباب الطموح

ركزت رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على الشباب، وعلى مقومات الوطن وخيراته؛ لتضع الخطط الاستراتيجية لاستثمار تلك الخيرات والمقومات نحو مستقبل مشرق؛ إذ تضمنت الرؤية محور الشباب تدريبًا وتأهيلاً وتطويرًا سعيًا ليكونوا نماذج مشرقة ومعاول لبناء مستقبل أكثر إبهارًا وازدهارًا لمملكتنا الحبيبة.

واهتمت الرؤية بتوطين الصناعات بمختلف أشكالها ومجالاتها، مدنية كانت أو حربية.. ولِمَ لا والوطن يملك هذا الشباب بطموح وهمة طريق.. كل تلك المقدمة أجبرتنا عليها تلك الموهبة التي قدمها مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية، المقام بحديقة المناسبات، الذي ترعاه إعلاميًّا صحيفة "الخليج 365".

فبينما نرصد ونتابع الفعاليات والمشاركات والأركان إذا بنا نقف بدهشة وذهول أمام ذلك المحل الصغير مساحة، الكبير طموحًا وعملاً وإبهارًا.

والمبدع طارق جمال مسعودي هو أحد أبناء الوطن الموهوبين في مجال صناعة الطائرات وتعديل السيارات، بل صناعتها إن توافرت المقومات.. حتى السيارة التي يقودها لم تسلم من أفكاره؛ فقد غيَّر شكلها كليًّا.. ويقول: منذ الصغر كنت أهوى فك وتركيب الإلكترونيات والألعاب، ونَمَت في داخلي تلك الهواية، وعندما بدأت دراستي عام 1997 درست بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وبعدها ذهبت إلى أمريكا، ودرست الإنجليزية، وبعدها سجلني مدير المعهد في جامعة يو إس إف.

وأشار إلى أنه نظرًا لكثرة مصروفات الدراسية هناك عاد إلى جمهورية مصر العربية، ودرس في جامعة ستة أكتوبر (إدارة واقتصاد). وبعد أربع سنين ذهب إلى الشرقية، وكان طوال هذه الفترة يعدل طائرات وسيارات، وعمل بطائرات البلسا الخشبية وروبوتات يابانية طلبها من اليابان، و"السيرفو" هو المحرك اللي يتحكم في حركة الروبوت.

مضيفًا: أنا أبني طائرات rc وسيارات rc وأقوم بتعديل سياراتي الشخصية وسيارات البيت، وصنعت ثنايت حديدًا بالخُبر وطابعة 3d برنتر التي أستخدمها في صناعة هياكل الطائرات والسيارات الصغيرة والروموت كنترول باستخدام البلاستيك بأنواعه، والربر والشفاف البرنتر، واحد صيني، وآخر سويسري.. وأسعارها معقولة، وفي متناول اليد.

وأضاف: تصنيع الطائرة لا يتم بشكل كامل بالطابعة، وتحتاج لجهد وعمل في تنظيم البلاستيك وتجميعها وتركيبها وفق ما نملك من خبرة اكتسبناها. وإنني أتطلع للدعم من أي جهة يمكن أن تتبنى هذه الموهبة؛ لنقدم شيئًا لهذا الوطن المعطاء.

من جهة ثانية، قال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور، المهندس صالح الزهراني، إن مهرجان الزهور ليس للترفيه والمتعة فقط، بل هو مساحة لإبراز مثل هذه النماذج من الشباب الطموح المبدع في شتى المجالات؛ ليكونوا نماذج مشرقة لشبابنا، ونسير بهم مع قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا برؤية سمو ولي العهد - حفظه الله -. ولدينا شباب مؤهل وقادر على صنع الإنجازات وإبهار العالم بالعلم والأخلاق والابتكار والإبداع.

Advertisements