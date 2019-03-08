، انقلاب شاحنة وقود بمثلث الجعبة - بيشة.. والدفاع المدني يحتوي الموقف ،

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تمكن أفراد الدفاع المدني بمحافظة بيشة، مساء اليوم، من السيطرة على تسرب شاحنة وقود بعد انقلابها بمثلث بيشة - الجعبة على طريق بيشة - العلاية؛ حيث فرض رجال الدفاع المدني طوقًا احترازيًّا لاحتواء ومعالجة الموقف.
أشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، إلى أنه باشر مدني بيشة بلاغًا مساء اليوم الجمعة ١٤٤٠/٧/١ عن انقلاب شاحنة سعة ٣٢ طنًّا (وقود بنزين) بمثلث طريق بيشة - الجعبة، نتج عنه تسرب محدود للوقود، مشيرًا إلى أنه عملت فرق الدفاع المدني على فرض طوق احترازي واحتواء ومعالجة الموقف وفق الإجراءات المتبعة والتنسيق حيال تفريغ الوقود بناقلة أخرى، وتعديل حالة الناقلة، ولم يصاحبه إصابات ولله الحمد.
انقلاب شاحنة وقود بمثلث الجعبة - بيشة.. والدفاع المدني يحتوي الموقفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-08
تمكن أفراد الدفاع المدني بمحافظة بيشة، مساء اليوم، من السيطرة على تسرب شاحنة وقود بعد انقلابها بمثلث بيشة - الجعبة على طريق بيشة - العلاية؛ حيث فرض رجال الدفاع المدني طوقًا احترازيًّا لاحتواء ومعالجة الموقف.
أشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، إلى أنه باشر مدني بيشة بلاغًا مساء اليوم الجمعة ١٤٤٠/٧/١ عن انقلاب شاحنة سعة ٣٢ طنًّا (وقود بنزين) بمثلث طريق بيشة - الجعبة، نتج عنه تسرب محدود للوقود، مشيرًا إلى أنه عملت فرق الدفاع المدني على فرض طوق احترازي واحتواء ومعالجة الموقف وفق الإجراءات المتبعة والتنسيق حيال تفريغ الوقود بناقلة أخرى، وتعديل حالة الناقلة، ولم يصاحبه إصابات ولله الحمد.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
10:57 PM
فَرَض طوقًا احترازيًّا لمعالجة الموقف وفق الإجراءات المتبعة والتنسيق حيال التفريغ
تمكن أفراد الدفاع المدني بمحافظة بيشة، مساء اليوم، من السيطرة على تسرب شاحنة وقود بعد انقلابها بمثلث بيشة - الجعبة على طريق بيشة - العلاية؛ حيث فرض رجال الدفاع المدني طوقًا احترازيًّا لاحتواء ومعالجة الموقف.
أشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، إلى أنه باشر مدني بيشة بلاغًا مساء اليوم الجمعة ١٤٤٠/٧/١ عن انقلاب شاحنة سعة ٣٢ طنًّا (وقود بنزين) بمثلث طريق بيشة - الجعبة، نتج عنه تسرب محدود للوقود، مشيرًا إلى أنه عملت فرق الدفاع المدني على فرض طوق احترازي واحتواء ومعالجة الموقف وفق الإجراءات المتبعة والتنسيق حيال تفريغ الوقود بناقلة أخرى، وتعديل حالة الناقلة، ولم يصاحبه إصابات ولله الحمد.
، انقلاب شاحنة وقود بمثلث الجعبة - بيشة.. والدفاع المدني يحتوي الموقف ،
المصدر : الخليج 365
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