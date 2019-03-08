، "الاتفاق" يرفع احتجاجًا لاتحاد الكرة ضد نتيجة مباراته مع "النصر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رفعه لاحتجاج رسمي ضد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام النصر.

وغرّد الحساب الرسمي للنادي قائلاً: "إدارة ⁧الاتفاق⁩ ترفع احتجاجًا للاتحاد السعودي لكرم القدم ⁦@saudiFF⁩ على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة ⁧النصر والاتفاق⁩، وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية".

وكان النصر قد حقق فوزاً قاتلاً بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.



واشتعل الموقف في ملعب المباراة عقب تسجيل هدف بصر الثالث للمغربي حمد الله؛ حيث يرى الاتفاقيون أن الكرة خطأ على مهاجم النصر.