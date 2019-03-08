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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رفعه لاحتجاج رسمي ضد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام النصر.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي قائلاً: "إدارة الاتفاق ترفع احتجاجًا للاتحاد السعودي لكرم القدم @saudiFF على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة النصر والاتفاق، وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية".
وكان النصر قد حقق فوزاً قاتلاً بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
واشتعل الموقف في ملعب المباراة عقب تسجيل هدف بصر الثالث للمغربي حمد الله؛ حيث يرى الاتفاقيون أن الكرة خطأ على مهاجم النصر.
"الاتفاق" يرفع احتجاجًا لاتحاد الكرة ضد نتيجة مباراته مع "النصر"محمد السيّد الخليج 365 2019-03-08
أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رفعه لاحتجاج رسمي ضد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام النصر.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي قائلاً: "إدارة الاتفاق ترفع احتجاجًا للاتحاد السعودي لكرم القدم @saudiFF على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة النصر والاتفاق، وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية".
وكان النصر قد حقق فوزاً قاتلاً بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
واشتعل الموقف في ملعب المباراة عقب تسجيل هدف بصر الثالث للمغربي حمد الله؛ حيث يرى الاتفاقيون أن الكرة خطأ على مهاجم النصر.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
11:07 PM
أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رفعه لاحتجاج رسمي ضد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام النصر.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي قائلاً: "إدارة الاتفاق ترفع احتجاجًا للاتحاد السعودي لكرم القدم @saudiFF على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة النصر والاتفاق، وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية".
وكان النصر قد حقق فوزاً قاتلاً بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
واشتعل الموقف في ملعب المباراة عقب تسجيل هدف بصر الثالث للمغربي حمد الله؛ حيث يرى الاتفاقيون أن الكرة خطأ على مهاجم النصر.
، "الاتفاق" يرفع احتجاجًا لاتحاد الكرة ضد نتيجة مباراته مع "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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