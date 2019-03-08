، 67 متسابقا يتنافسون في بطولة "اتحاد الطائرات اللاسلكية" بالقصب ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركون من مكة وأبها والدمام والأحساء والجبيل والرياض وشقراء

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، سعود بن بداح الفغم الفائزين في بطولة الاتحاد المقامة في مدينة القصب بإشراف هيئة الرياضة.

وحضر البطولة رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، والوجيه زيد بن سعود الغربي، وعضو المجلس البلدي المهندس عيسى المطيري، ومعرف آل جوفان، الدكتور فلاح الجوفان، وعدد من محبي وهواة الرياضات اللاسلكية.

وشارك ٦٧ متسابقا في البطولة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في ميدان الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد بمدينة القصب؛ حيث تم تقسيم فئات البطولة إلى ٥ فئات هي: مسابقة طائرات الهليكوبتر ومسابقة طائرات الجت ومسابقة الطائرات المروحية 3D ومسابقة دراق بنزين ومسابقة دراق كهرباء، ووسط حضور كثيف بدأت السباقات بين المشاركين الساعة الواحدة ظهرا وانتهت قبيل المغرب ، وكانت النتائج كالتالي:



مسابقة طائرات الجت النفاثة

1- حمد الرفدان

2- أحمد العنزي

3- فهد الجوفان.

مسابقة طائرات المروحية 3D

1- محمد العصيمي

2- حمد الرفدان

3- فاضل كعكي

مسابقة طائرات الهليكوبتر

1- عبدالهادي عزوز

2- فيصل أبوحيمد

3- محمد العصيمي.

مسابقة سيارات ساند دراق فئة البنزين:

1- عبدالرحمن الشدوخي

2- رائد المقحم

3- محمد المسلمي

مسابقة سيارات ساند دراق فئة الكهرباء

1- مهدي العيسى

2- رائد المقحم

3- عبدالله الشيخ

وأشاد "الفغم" في نهاية المسابقة بمنجزات رئيس بلدية القصب، وأثنى على جهوده في تشييد مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد في القصب الذي يخدم الشباب والناشئة وينمي مهاراتهم ويشغل أوقات فراغهم بالمفيد.