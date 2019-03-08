، "بر القنفذة" تنظم لقاء تعريفيا ببرامجها وأنشطتها المنطلقة من "رؤية 2030" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين بالمحافظة

نظّمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة لقاء تعريفيا ببرامجها وأنشطتها ومبادرتها المنطلقة من "رؤية المملكة 2030"، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين بالمحافظة.

افتُتِح اللّقاء بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الدكتور حامد بن علي الفقيه، الذي قدم عرضاً مرئيا مفصّلا عن برامج الخدمات الأساسية ومساعدات تفريج الكرب والمساعدات العينية والمالية ومشاريع بناء وترميم وتأثيث المنازل، ودور مجلس الإدارة في تحقيق الاستدامة المالية من خلال زيادة دخل الأوقاف الحالية بنسبة 300% وإنشاء وقفين آخرين بمدينة القنفذة ومكة المكرمة وزيادة أصول الجمعية بنسبة 37% عن الأعوام السابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية البر الخيرية موسى الزبيدي لـ"الخليج 365"، أن التحول الرقمي الذي شهدته الجمعية من خلال بناء نظام "رافد" الإلكتروني، ونظام "واجبنا" لتنظيم الجهود التطوعية اللذين أصبحا باكورة لتنظيم العمل الخيري والتطوعي بفضل الأنظمة المستخدمة فيهما لإنجاز العمليات والمهام المواكبة لرؤية المملكة 2030.

‫وأضاف الزبيدي أن للجمعية مبادرات نوعية ومتميزة؛ منها وجود مركز متخصص للتنمية الأسرية "إيلاف" تنبثق منه عدة مبادرات ومشاريع؛ منها مشروع الأمومة، الذي ينمي ويعزز دور الأسرة في بناء الأجيال وفِي مساعدة الأبناء على بناء مستقبلهم، وفيما يخص الإسكان فإن الجمعية قد أنشأت 20 وحدة سكنية خلال العامين السابقين لبعض أسر الأرامل والأيتام الذين لا يملكون منازل تأويهم.

وتابع الزبيدي: الجمعية وقعت شراكة إطارية مع وزارة الإسكان للمساهمة في خدمة المستفيدين من وزارة الإسكان وتسهيل وصول الخدمة إليهم، وعلى صعيد التميز المؤسسي فقد حصلت الجمعية على شهادة الأيزو كأول جمعية بر على مستوى المنطقة الغربية والجنوبية والثانية على مستوى المملكة العربية السعودية وحصلت على الدرجة الكاملة في معيار الحوكمة والشفافية لسنتين متتاليتين.



‫وأردف الزبيدي أن للجمعية دوراً في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال إقامة مخيم استقبال الحجاج منذ 9 أعوام يستفيد منه سنويًا ما يقارب 20 ألف حاج ، وأيضاً مركز طموح : لتنمية الشباب الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الطلاب المتميزين وفتح آفاقهم وتوسيع مداركهم؛ من خلال تقديم برامج تدريبية وزيارات لكبرى الجامعات والشركات على مستوى المملكة العربية السعودية بالشراكة مع إدارة التعليم بالقنفذة.

