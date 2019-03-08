، بعد 53 عاماً على سقوطه من "ذلوله": "الرفّاع" يلتقي منقذ حياته برفحاء ،

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تمكن العم راضي الرفاع الشمري (70) عاماً، من ضرب أروع صور الوفاء والإخلاص بعد بحثه من سنوات عن شخص أنقذه من موت محقق قبل 53 عاماً حتى عثر عليه الأسبوع الماضي.
وكان "الرفّاع" قد سقط من "ذلوله" قبل 53 عاماً في الصحراء أثناء رعيه للإبل في الصحراء وانكسرت رجله فبقي دون حراك، ولم يكن لديه أحد، فصادف ذلك مرور العم حمّاد ماشع الجنيدي الشمري (80) عاماً، والذي حمله على ظهره لمسافة طويلة حتى أوصله لأسرته، ليتلقى العلاج من إصابته حتى شُفي بعد فترة من الزمن.
وبعد سنوات من بحث "الرفاع" عن "الجنيدي" عثر الأول على مقر الأخير، والذي يقطن قرية "حدق الجندة" في محافظة رفحا شمال المملكة، فعزم على الوصول إليه فسافر من حائل إلى الجنيدي، وذلك للاطمئنان عليه وعلى أحواله ورد جزء من الثناء له بهذا الموقف البطولي الذي لا يزال خالداً في ذاكرة رجالات ذلك الجيل، واسترجعا سوياً خلال لقائهما تفاصيل هذه القصة والمواقف العصيبة التي مرت عليهما وقتها.
وكان " الرفّاع " يستذكر بشكل دائم هذه القصة طيلة السنوات الماضية بين أبنائه وأقاربه مشيداً بموقف "الجنيدي" ساعياً للبحث عنه ورد الثناء له وتبادل الهدايا بينهما.
بعد 53 عاماً على سقوطه من "ذلوله": "الرفّاع" يلتقي منقذ حياته برفحاءخالد السليمي الخليج 365 2019-03-08
تمكن العم راضي الرفاع الشمري (70) عاماً، من ضرب أروع صور الوفاء والإخلاص بعد بحثه من سنوات عن شخص أنقذه من موت محقق قبل 53 عاماً حتى عثر عليه الأسبوع الماضي.
وكان "الرفّاع" قد سقط من "ذلوله" قبل 53 عاماً في الصحراء أثناء رعيه للإبل في الصحراء وانكسرت رجله فبقي دون حراك، ولم يكن لديه أحد، فصادف ذلك مرور العم حمّاد ماشع الجنيدي الشمري (80) عاماً، والذي حمله على ظهره لمسافة طويلة حتى أوصله لأسرته، ليتلقى العلاج من إصابته حتى شُفي بعد فترة من الزمن.
وبعد سنوات من بحث "الرفاع" عن "الجنيدي" عثر الأول على مقر الأخير، والذي يقطن قرية "حدق الجندة" في محافظة رفحا شمال المملكة، فعزم على الوصول إليه فسافر من حائل إلى الجنيدي، وذلك للاطمئنان عليه وعلى أحواله ورد جزء من الثناء له بهذا الموقف البطولي الذي لا يزال خالداً في ذاكرة رجالات ذلك الجيل، واسترجعا سوياً خلال لقائهما تفاصيل هذه القصة والمواقف العصيبة التي مرت عليهما وقتها.
وكان " الرفّاع " يستذكر بشكل دائم هذه القصة طيلة السنوات الماضية بين أبنائه وأقاربه مشيداً بموقف "الجنيدي" ساعياً للبحث عنه ورد الثناء له وتبادل الهدايا بينهما.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
10:32 PM
عزم على الوصول إليه فسافر من حائل إلى الجنيدي
تمكن العم راضي الرفاع الشمري (70) عاماً، من ضرب أروع صور الوفاء والإخلاص بعد بحثه من سنوات عن شخص أنقذه من موت محقق قبل 53 عاماً حتى عثر عليه الأسبوع الماضي.
وكان "الرفّاع" قد سقط من "ذلوله" قبل 53 عاماً في الصحراء أثناء رعيه للإبل في الصحراء وانكسرت رجله فبقي دون حراك، ولم يكن لديه أحد، فصادف ذلك مرور العم حمّاد ماشع الجنيدي الشمري (80) عاماً، والذي حمله على ظهره لمسافة طويلة حتى أوصله لأسرته، ليتلقى العلاج من إصابته حتى شُفي بعد فترة من الزمن.
وبعد سنوات من بحث "الرفاع" عن "الجنيدي" عثر الأول على مقر الأخير، والذي يقطن قرية "حدق الجندة" في محافظة رفحا شمال المملكة، فعزم على الوصول إليه فسافر من حائل إلى الجنيدي، وذلك للاطمئنان عليه وعلى أحواله ورد جزء من الثناء له بهذا الموقف البطولي الذي لا يزال خالداً في ذاكرة رجالات ذلك الجيل، واسترجعا سوياً خلال لقائهما تفاصيل هذه القصة والمواقف العصيبة التي مرت عليهما وقتها.
وكان " الرفّاع " يستذكر بشكل دائم هذه القصة طيلة السنوات الماضية بين أبنائه وأقاربه مشيداً بموقف "الجنيدي" ساعياً للبحث عنه ورد الثناء له وتبادل الهدايا بينهما.
، بعد 53 عاماً على سقوطه من "ذلوله": "الرفّاع" يلتقي منقذ حياته برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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