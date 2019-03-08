، برنامج تدريبي من "استرازينيكا" لخريجي وخريجات كليات الصيدلة ،

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نفذت "استرازينيكا السعودية"، البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة، بحضور ممثلي وزارتَي العمل والصحة، وجامعة أم القرى، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة الملك عبدالعزيز للدعم والمشاركة في الحفل الافتتاحي.
وهدف البرنامج إلى المساهمة في تدريب خريجي وخريجات كليات الصيدلة لتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة لإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية؛ تناغماً مع رؤية المملكة 2030 واتباعاً للأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة التي تقضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية بشركات الأدوية بالمملكة.
من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل شحادة، المدير العام لاسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج قائلاً: "يُعَدُّ هذا البرنامج واحداً من أهم الخطط لهذا العام، والذي نسعى من خلاله لاكتساب دور ريادي في تطوير مهارات وقدرات خريجي وخريجات كليات الصيدلة، كما يساهم هذا البرنامج في تفعيل دور الصيادلة السعوديين لدى شركات الأدوية العالمية والمحلية داخل المملكة، وفتح مجالات مختلفة لهم لاكتساب خبرات جديدة، وإعدادهم الفعّال إلى سوق العمل السعودي".
بدوره، قال خالد الغامدي مدير إدارة الموارد البشرية: "أثمرت جهود الشركة بالتضامن مع الجهات الحكومية المشاركة، تفعيل هذا البرنامج والذي سيساهم بدوره في إعداد كفاءات جديدة من الصيادلة السعوديين لتسريع عملية توطين وسعودة وظائف الدعاية الطبية؛ تماشياً مع توجهات المملكة ودعماً لتنمية القطاع الخاص بخبرات سعودية فعّالة في مختلف المجالات".
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان بن جزاء الحربي مدير المكتب العلمي، أن هذا البرنامج يأتي متماشياً مع دور ونشاط المكتب العلمي بالمشاركة الأكاديمية مع كافة القطاعات في المملكة، وتأهيل الممارسين الصحيين لسوق العمل من خلال التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر، يتخلّلها بعض التدريب النظري الأساسي.
برنامج تدريبي من "استرازينيكا" لخريجي وخريجات كليات الصيدلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08
نفذت "استرازينيكا السعودية"، البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة، بحضور ممثلي وزارتَي العمل والصحة، وجامعة أم القرى، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة الملك عبدالعزيز للدعم والمشاركة في الحفل الافتتاحي.
وهدف البرنامج إلى المساهمة في تدريب خريجي وخريجات كليات الصيدلة لتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة لإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية؛ تناغماً مع رؤية المملكة 2030 واتباعاً للأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة التي تقضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية بشركات الأدوية بالمملكة.
من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل شحادة، المدير العام لاسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج قائلاً: "يُعَدُّ هذا البرنامج واحداً من أهم الخطط لهذا العام، والذي نسعى من خلاله لاكتساب دور ريادي في تطوير مهارات وقدرات خريجي وخريجات كليات الصيدلة، كما يساهم هذا البرنامج في تفعيل دور الصيادلة السعوديين لدى شركات الأدوية العالمية والمحلية داخل المملكة، وفتح مجالات مختلفة لهم لاكتساب خبرات جديدة، وإعدادهم الفعّال إلى سوق العمل السعودي".
بدوره، قال خالد الغامدي مدير إدارة الموارد البشرية: "أثمرت جهود الشركة بالتضامن مع الجهات الحكومية المشاركة، تفعيل هذا البرنامج والذي سيساهم بدوره في إعداد كفاءات جديدة من الصيادلة السعوديين لتسريع عملية توطين وسعودة وظائف الدعاية الطبية؛ تماشياً مع توجهات المملكة ودعماً لتنمية القطاع الخاص بخبرات سعودية فعّالة في مختلف المجالات".
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان بن جزاء الحربي مدير المكتب العلمي، أن هذا البرنامج يأتي متماشياً مع دور ونشاط المكتب العلمي بالمشاركة الأكاديمية مع كافة القطاعات في المملكة، وتأهيل الممارسين الصحيين لسوق العمل من خلال التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر، يتخلّلها بعض التدريب النظري الأساسي.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
08:37 PM
يهدف لتزويدهم بالمهارات وإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية
نفذت "استرازينيكا السعودية"، البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي وخريجات كليات الصيدلة، بحضور ممثلي وزارتَي العمل والصحة، وجامعة أم القرى، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة الملك عبدالعزيز للدعم والمشاركة في الحفل الافتتاحي.
وهدف البرنامج إلى المساهمة في تدريب خريجي وخريجات كليات الصيدلة لتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة لإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية؛ تناغماً مع رؤية المملكة 2030 واتباعاً للأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة التي تقضي بسعودة وظائف الدعاية الطبية بشركات الأدوية بالمملكة.
من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل شحادة، المدير العام لاسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج قائلاً: "يُعَدُّ هذا البرنامج واحداً من أهم الخطط لهذا العام، والذي نسعى من خلاله لاكتساب دور ريادي في تطوير مهارات وقدرات خريجي وخريجات كليات الصيدلة، كما يساهم هذا البرنامج في تفعيل دور الصيادلة السعوديين لدى شركات الأدوية العالمية والمحلية داخل المملكة، وفتح مجالات مختلفة لهم لاكتساب خبرات جديدة، وإعدادهم الفعّال إلى سوق العمل السعودي".
بدوره، قال خالد الغامدي مدير إدارة الموارد البشرية: "أثمرت جهود الشركة بالتضامن مع الجهات الحكومية المشاركة، تفعيل هذا البرنامج والذي سيساهم بدوره في إعداد كفاءات جديدة من الصيادلة السعوديين لتسريع عملية توطين وسعودة وظائف الدعاية الطبية؛ تماشياً مع توجهات المملكة ودعماً لتنمية القطاع الخاص بخبرات سعودية فعّالة في مختلف المجالات".
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان بن جزاء الحربي مدير المكتب العلمي، أن هذا البرنامج يأتي متماشياً مع دور ونشاط المكتب العلمي بالمشاركة الأكاديمية مع كافة القطاعات في المملكة، وتأهيل الممارسين الصحيين لسوق العمل من خلال التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر، يتخلّلها بعض التدريب النظري الأساسي.
، برنامج تدريبي من "استرازينيكا" لخريجي وخريجات كليات الصيدلة ،
المصدر : الخليج 365
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