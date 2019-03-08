آل الشيخ يزف بشرى سارة لعشاق الطرب والغناء في محافظة القطيف

زف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بشرة سارة لعشاق الطرب والغناء في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم (الجمعة)، أن الهيئة ستقيم فعاليات ترفيهية متنوعة، وأمسيات غنائية لنجوم الأغنية سيلعن عنها قريباً، موضحًا أن هذه الفعاليات ستقام بمناسبة “موسم الشرقية” في شهر مارس الجاري.

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