مشاريع الترفيه تكشف الستار عن أول سينما في مدينة الخبر

كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية الستار عن صالة سينما جديدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.

وأوضحت الشركة أن السينما الجديدة ستكون في واجهة أجدان البحرية في مدينة الخبر، ومن المخطط افتتاحها في الربع الثاني من عام 2020.

وأشارت إلي أن سينما AMC أجدان ووك ستتميز بقربها من مختلف المحلات التجارية والمطاعم المحلية والعالمية في واجهة أجدان البحرية، مما سيجعلها مقصداً ترفيهياً أساسياً لسكان الخبر والمنطقة الشرقية.

وبينت أن سينما AMC ستقدم تجربة سينمائية مختلفة عبر 9 صالات عرض بتقنيات عرض سينمائي متميزة وهندسة استثنائية للأصوات.

يذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة أصالة القابضة وقعتا اتفاقية شراكة لافتتاح سينما AMC في مجمعات تجارية مختلفة بعدد من مدن المملكة، وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين القادمتين في مختلف المناطق والمدن لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة.