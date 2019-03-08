بالصور.. ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة بمصنع ومستودعين في جدة

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، سبعة آلاف و869 كيلوجرام أغذية فاسدة منتهية الصلاحية، تنوعت بين مخللات وأجبان وألوان صناعية ومنكهات، في مصنع أغذية ومستودعين بمحافظة جدة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مفتشيها نفذوا جولات تفتيشية على مصانع ومستودعات أغذية في جدة، وضبطوا وحجزوا 6 آلاف و900 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتظهر عليها علامات الفساد في المستودع الأول.

وأضافت «الغذاء والدواء»، أن مفتشيها ضبطوا 310 كيلوجرامات مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية في المستودع الثاني، و659 كيلوجرام منكهات وألوان صناعية منتهية الصلاحية في مصنع الأغذية، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أوضحت مدلول خمس عبارات موجودة على بطاقات المنتجات الغذائية.

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وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، معاني مضمون بطاقات التعريف، مشيرة إلى أن عبارة «غير مملح» UNSALTED ، تعني أن المنتج لا يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف أو أي مكونات تحتوي على ذلك، بينما تعني عبارة «خالٍ من الصوديوم» SODIUM FREE، أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.005 جرامات من الصوديوم أو ما يعادلها للملح، لكل 100 جرام أو لكل 100 مل من المنتج.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عبارة «قليل جدًا من الصوديوم» VERY LOW SODIUM تعني أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.04 جرامات من الصوديوم أو ما يعادلها للملح، لكل 100 جرام أو لكل مل من المنتج، أما عبارة «LOW SODIUM» ، فمعناها أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.12 جرامًا من الصوديوم أو ما يعادلها للملح، لكل 100 جرام أو لكل 100 مل.

وتابعت، أن عبارة «صوديوم أقل» LESS SODIUM مفادها أن المنتج يحتوي على 25% صوديوم أقل في الأغذية المشابهة.

وكانت الهيئة قد اتخذت إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز؛ حيث اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018، الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز التي وضعت حدًّا أقصى لكمية الملح في الخبز؛ بحيث لا يزيد على (جرام واحد/ 100 جرام) من المنتج النهائي.