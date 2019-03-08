الإنذار المبكر ينبه سكان 4 مناطق من طقس الساعات القادمة

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والجوف والقصيم والحدود الشمالية.

وقال «الإنذار المبكر» -في تغريدة نشرتها هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- إن المنطقة الشرقية تتأثر باستمرار نشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية، في حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية والدمام والجبيل والأجزاء المجاورة، بدءًا من الرابعة مساءً إلى التاسعة مساءً.

وأشار إلى أن القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة لها في منطقة الجوف، تتأثر هي الأخرى برياح مثيرة للأتربة والغبار بدءًا من الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً.

وتشمل المحافظات المتأثرة بالغبار في منطقة الحدود الشمالية، رفحاء وعرعر وطريف والأجزاء المجاورة، فيما تشهد محافظات بريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة لها في منطقة القصيم، بدءًا من الثالثة مساءً إلى التاسعة مساء، رياحًا مثيرة للأتربة والغبار خلال الساعات القادمة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الجمعة- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة والقنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

من جانبه، وجه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، نصيحة إلى الراغبين في التنزه في يوم الإجازة اليوم، بتوخي الحذر من الغبار والأتربة.

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع «تويتر»- إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على أجزاء من المملكة، تشمل الحدود الشمالية والجوف والشرقية والوسطى وجازان ونجران طوال الفترة النهارية أمس الخميس، مشيرًا إلى أن الرياح السطحية ستعاود نشاطها مجددًا، اليوم الجمعة، على الحدود الشمالية والجوف؛ فعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه إلى ذلك.