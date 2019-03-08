وصول أكثر من 4 ملايين معتمر إلى السعودية

أعلنت وزارة الحج إصدار أربعة ملايين و566 ألفًا و632 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 30 جمادى الآخر لهذا العام.

وقالت وزارة الحج، إن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ أربعة ملايين و85 ألفًا و775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 432 ألفًا و119 معتمرًا، منهم 288 ألفًا و635 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 143 ألفًا في المدينة المنورة، بينما سجّلت مغادرة ثلاثة ملايين و653 ألف و656 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وبلغت أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة عشرة آلاف و202 موظفًا، منهم ثمانية آلاف و456 من الذكور، وألف و737 من الإناث.

وتابعت وزارة الحج أنه بوصول المعتمرين إلى المملكة يوزّعون بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية ثلاثة ملايين و643 ألف و180 معتمرًا ووصل عن طريق المنافذ البرية 405 آلاف 343 معتمرًا، ووصل 37 ألفًا و252 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

Advertisements

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان وسجلت 981 ألفًا و131 معتمرًا، تليها إندونيسيا 665 ألفًا و615 معتمرًا، بعدها الهند 421 ألفًا و697 معتمرًا، ثم مصر 218 ألفًا و846 معتمرًا، واليمن 209 آلاف و452 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 206 آلاف و461 معتمرًا، ماليزيا 206 آلاف و329 معتمرًا، الجزائر 149 آلفًا و364 معتمرًا، الأردن 113 ألفًا و364 معتمرًا، العراق 104 آلاف و731 معتمرًا.

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، خمسة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمال أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين من المملكة بعد أداء مناسك العمرة.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدّمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها، من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.