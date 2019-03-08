السعودية اليوم / مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تبدي أسفها لتجاهل المؤسسات الدولية قضية المعتقلات الفلسطينيات في سجون نظام الأسد



بيروت 01 رجب 1440هـ الموافق 08 مارس 2019م واس

أبدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أسفها لتجاهل المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قضية المعتقلات الفلسطينيات في سجون نظام الأسد .

وأشارت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقراً لها في بيان اليوم إلى مطالبة ذوي المعتقلات في سجون النظام السوري المؤسسات الدولية بالعمل من أجل إطلاق سراحهن والكشف عن مصيرهن، والتدخل لوقف الانتهاكات التي تُمارس بحق اللاجئين الفلسطينيين في السجون السورية، وإثارة هذه القضية على أعلى المستويات الممكنة وفي المحافل الدولية.

وأكد البيان أن نظام الأسد يمارس على المعتقلات الفلسطينيات أشكال التعذيب كافة، من الصعق بالكهرباء، والضرب بالسياط والعصي الحديدية، مشيراً إلى أن العشرات منهن لقين تحت التعذيب، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين 478 ضحية.

ووثق البيان أيضاً اعتقال 1730 لاجئاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم 110 لاجئات فلسطينيات لا يعلم عن مصيرهن شيئاً ، موضحاً أن عدد المعتقلين أكبر من الرقم المعلن عنه .

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19:35ت م

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