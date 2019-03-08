شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يطلق جائزة الاعتدال الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة بعد غدٍ جائزة الاعتدال في نسختها الثالثة , بحضور معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة. وسيكون ذلك عند ترؤس سموه اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة الاعتدال ، الذي سيلقي الضوء على عدد من الموضوعات من أبرزها هيكلة اللجنة التنفيذية ومهامها ، والنظر في مجالات الجائزة ، كما يستعرض الخطة الإعلامية المصاحبة لتدشين النسخة الثالثة للجائزة ، وتطوير الموقع الإلكتروني ، إضافة إلى مناقشة توصيات ورش العمل التحضيرية التي انعقدت لتطوير الإجراءات التنظيمية ، وتعهد آلية استقبال الترشيحات وفرزها إلكترونياً، وتقييم سير أعمال الجائزة في دورتيها السابقتين.



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