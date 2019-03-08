شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 720 كيلو عسل مغشوش بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا أن الفرق الرقابية ضبطت أكثر من 720 كيلو من العسل يتم تسويقه من خلال الباعة الجائلين الذين يمتهنون بيعه بطرق عشوائية لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للحفظ والتخزين، حيث جرى حجز السيارات المخالفة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.
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