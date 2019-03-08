شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار" يطلق برنامج لتأهيل المقيمين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور العبدالجبار أن من ضمن أولويات المركز, بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة, والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.
ويشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد, حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية لتمكينهم من القيام بمهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر "مسار" يطلق برنامج لتأهيل المقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.