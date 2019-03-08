نقدم لكم طريقة تحديث بيانات صندوق التمويل العقاري، حيث ناشد المتحدث الرسمي للصندوق العقاري السعودي جميع المستفيدين من التمويل العقاري المدعوم بالدخول علي الموقع الالكتروني من اجل تحديث البيانات الخاصة بهم من اجل حصولهم علي التمويل في اسرع وقت ممكن، حيث سنوضح لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات التحديث من اجل الاستعلام عن القرض المعجل من صندوق التنمية العقارية.

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، فتسعي وزارة الإسكان وجميع الجهات المتخصصة لمساعد الكثير من الأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود بهدف حصولهم علي وحدات سكنية وأراضي ومشاريع من اجل تحقيق البناء والتعمير لكي يشعر المواطن السعودي بحياة كريمة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم مقطع فيديو يوضح كيفية تحديث البيانات لجميع مستفيدي الصندوق العقاري في السعودية.

تحديث بيانات صندوق التمويل العقاري

صندوق التنمية العقاري السعودي دعي جميع المنتظرون علي قوائم الموافقة بالدخول علي الموقع الرسمي من اجل تعديل البيانات الخاصة بالجوال والعنوان وغيرها من البيانات، وذلك من خلال الدخول علي موقع صندوق التنمية العقاري، حيث يقوم المستفيدين بالدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية من ثم الولوج علي رابط خدمات المواطنين ، كما هو موضح بالصورة التالية، وذلك من اجل الاطلاع علي البيانات الشخصية وتحديثها بشكل إلكتروني، كما نرفق لحضراتكم مقطع فيديو يوضح الخطوات بالتفصيل بالأسفل.

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عقب الانتهاء من تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري هنا انتهي خطوات استكمال الإجراءات الخاصة بالتحديث، وسوف ننتظر وصول القروض المدعومة لمسحقيها في المواعيد المعروفة من قبل صندوق التنمية العقاري، كما يمكنكم الاستعلام برقم الهوية من اجل معرفة أسماء مستحقي الدفعة الأخيرة من برنامج سكني ومعرفة إمكان المنتجات السكنية ودعم التمويل العقاري للحصول علي القروض.