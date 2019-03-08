وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من 4 ملايين معتمر إلى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,566,632 تأشيرة حتى تاريخ 30 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,085,775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 432,119 معتمرًا، منهم 288,635 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 143,484 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,653,656 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة حيث بلغ عددهم 10,202موظفا، منهم 8,465من الذكور، و1,737من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,643,180 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 405,343 معتمرًا، وسجل وصول 37,252 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب : باكستان 981,131 ، تليها إندونيسيا 665,615 ، بعدها الهند 421,697 ، ثم مصر 218,846 ، واليمن خامسًا 209,452 معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من :
- تركيا 206,461
- ماليزيا 206,329
- الجزائر 149,364
- الأردن 113,364
- العراق 104,731
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