السعودية اليوم / أمانة نجران تضبط أكثر من 720 كيلو من العسل



نجران 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

ضبطت أمانة منطقة نجران أكثر من 720 كيلو من العسل المغشوش، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث كان مُعد ومُجهز لتوزيعه وتسويقه على المستهلكين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا أن الفرق الرقابية ضبطت أكثر من 720 كيلو من العسل يتم تسويقه من خلال الباعة الجائلين الذين يمتهنون بيعه بطرق عشوائية لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للحفظ والتخزين، حيث جرى حجز السيارات المخالفة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكد حرص الأمانة على استمرار الجولات الرقابية التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارهم على الطرقات.

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18:43ت م

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