السعودية اليوم / أمطار على مدينة نجران



نجران 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار، من خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران، شملت المدينة وضواحيها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة بمشيئة الله لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:43ت م

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