السعودية اليوم / مركز "مسار" يفتتح البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل المقيمين



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

افتتح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبد الحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار اليوم, البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح الدكتور العبدالجبار أن من ضمن أولويات المركز, بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة, والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد, حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية لتمكينهم من القيام بمهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.

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18:28ت م

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