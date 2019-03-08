السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العديد بالاختناق



قلقيلية 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

قمعت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق .

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا .

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18:13ت م

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