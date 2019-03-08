السعودية اليوم / تعليم الرياض ينفذ دورة أساسيات تعلم اللغة الصينية في مختلف أحياء مدينة الرياض



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

تنفذ إدارة التعليم بمنطقة الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 28 رجب الحالي، دورة أساسيات تعلم اللغة الصينية، في مختلف أحياء مدينة الرياض.

وأوضحت الإدارة أن الدورة ستكون بواقع يومين في الأسبوع لمدة أربع أسابيع، وأنه جرى الإعلان عن روابط للتسجيل بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بث مباشر من خلال مركز الإنتاج بوزارة التعليم لها، ليتسنى للوسط التعليمي متابعتها والاستفادة منها.

ويُعد إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة من خلال توسيع دائرة التنوع الثقافي أمامهم، وربطهم حضارياً وثقافياً بالدول الأكثر إنتاجاً للحضارة، حتى يمكنهم النهل والاستفادة القصوى من خبرات ومعارف وحضارات هذه الدول في جميع المجالات مستقبلاً.

يذكر أن إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية جاء خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

17:46ت م

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الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واستنفذ إدارة التعليم بمنطقة الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 28 رجب الحالي، دورة أساسيات تعلم اللغة الصينية، في مختلف أحياء مدينة الرياض.وأوضحت الإدارة أن الدورة ستكون بواقع يومين في الأسبوع لمدة أربع أسابيع، وأنه جرى الإعلان عن روابط للتسجيل بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بث مباشر من خلال مركز الإنتاج بوزارة التعليم لها، ليتسنى للوسط التعليمي متابعتها والاستفادة منها.ويُعد إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة من خلال توسيع دائرة التنوع الثقافي أمامهم، وربطهم حضارياً وثقافياً بالدول الأكثر إنتاجاً للحضارة، حتى يمكنهم النهل والاستفادة القصوى من خبرات ومعارف وحضارات هذه الدول في جميع المجالات مستقبلاً.يذكر أن إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية جاء خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية وبعد الاتفاق الذي تم في العاصمة الصينية بكين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة.// انتهى //17:46ت م0095

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