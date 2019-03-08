

تونس 1 رجب 1440 هـ الموافق08 مارس 2019 م واس

أنقذ حرس السواحل التونسي 64 مهاجراً غير شرعي من بينهم 4 نساء من الغرق ، بعد تعطل مركبهم قرب سواحل مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد .

وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر التونسي في تصريح اليوم أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة انطلقوا من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا قبل أن يتعطل مركبهم وسط السواحل التونسية .

// انتهى //

17:35ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس السواحل التونسي ينقذ 64 مهاجراً غير شرعي من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.