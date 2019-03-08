السعودية اليوم / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية



بيروت 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701 .

وأفادت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية"، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت اليوم على علو متوسط في أجواء منطقة جزين والقرى المحيطة بها جنوب البلاد، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة .

// انتهـى //

17:12ت م

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