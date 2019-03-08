سياسي / باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل



إسلام آباد 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل بعد أيام من إغلاقه وفتحه تدريجياً إثر تراجع التوتر مع الهند .

وأوضحت الهيئة أنه سيتم فتح مطارات اسكردو ورحيم ياراخان وسيالكوت أمام الطيران المدني اليوم الجمعة .

الجدير بالذكر أن باكستان كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطيار المدني في 27 من فبراير الماضي بسبب التوتر مع جارتها الهند ، ولكنها أعادت فتحته تدريجياً مع تراجع التوتر، حيث تم في المرحلة الأولى فتح مطارات إسلام آباد وكراتشي وبيشاور وكويتا، وفي المرحلة الثانية تم إعادة فتح مطاري لاهور ومولتان .

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17:00ت م

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