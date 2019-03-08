السعودية اليوم / وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي " سناب شات "



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

دشنت وزارة الداخلية اليوم حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي " سناب شات " .

وستنشر الوزارة من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية ، كما ستعرف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها ، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة . // انتهى //

17:00ت م

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