انت الان تتابع تفاصيل خبر "واشنطن بوست" تدعو لمحاسبة ترامب لتغاضيه عن جرائم بن سلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 05:43 مساءً - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه يتعين على مجلس الشيوخ محاسبة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية سوء إدارة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في مقال لهيئة تحرير الصحيفة، أمس الخميس، للإشارة إلى فشل إدارة ترامب في تلك القضية؛ وما نتج عنه من غضب بين أعضاء مجلس الشيوخ، الذين كانوا يدعون إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأردفت الصحيفة الأمريكية أنه "على الكونغرس العمل على محاسبة ترامب لتحديه أعضاء مجلس الشيوخ، وعدم إعلانه إن كان ولي العهد السعودي مسؤولاً عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي أم لا".

وأكملت الصحيفة أن "رؤية مجلس الشيوخ واضحة بالفعل (..) فقد وافق بالإجماع على قرار في ديسمبر الماضي يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية".

وذهبت واشنطن بوست إلى أن القضية لا تنحصر في مقتل خاشقجي، بل لكونها "جزءاً من السلوك المتهور والمدمّر لمحمد بن سلمان، الذي يتراوح من قصف المدنيين في اليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات".

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يشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( CIA) استنتجت، في نوفمبر الماضي، و بـ"ثقة عالية أنّ محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي"، حسب "واشنطن بوست".

واغتيل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام العربي والعالمي، وتسببت بانتقادات حقوقية ودولية للمملكة وولي عهدها.

والأسبوع الماضي شنّ أعضاء في الكونغرس الأمريكي هجوماً لاذعاً على ترامب عقب جلسة مغلقة، متهمين إياه بالتقاعس عن تحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المشرعون الأمريكيون عبّروا عن خيبة أملهم من جراء ما تقوم به إدارة ترامب من تحقيقات في قضية خاشقجي، حيث كانوا يتوقعون تقريراً مفصلاً يجيب عن تساؤلاتهم.

وقدَّم مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة، الاثنين (4 مارس)، شروحاً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال التي طالب بها الأعضاء.

وتخلّفت إدارة ترامب عن موعد نهائي، في فبراير الماضي، لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي.