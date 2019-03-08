شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.
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