شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.



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