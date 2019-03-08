شكرا لقرائتكم خبر عن " الداخلية " تدشن حسابها الرسمي " سناب شات " والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة الداخلية اليوم حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي " سناب شات ". وستنشر الوزارة من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية ، كما ستعرف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها ، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة .



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