شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 ملايين معتمر وإصدار 4.5 مليون تأشيرة عمرة والان نبدء بالتفاصيل
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,643,180 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 405,343 معتمرًا، وسجل وصول 37,252 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب : باكستان 981,131 ، تليها إندونيسيا 665,615 ، بعدها الهند 421,697 ، ثم مصر 218,846 ، واليمن خامسًا 209,452 معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من : تركيا 206,461، ماليزيا 206,329، الجزائر 149,364، الأردن 113,364، العراق .104,731.
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