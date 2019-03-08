الان تتابع عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من دولة رئيس الوزراء الياباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 6:21 م, 8 مارس 2019 م التعليقات: 0 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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