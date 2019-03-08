الان تتابع وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 دشنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”. وستنشر الوزارة من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية، كما ستعرف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة.

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