اخبار السعوديه

المملكة تشارك في مهرجان الطفولة بالكويت وتقدم دعوة لوزير التعليم

0 نشر
أحمد غنام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع المملكة تشارك في مهرجان الطفولة بالكويت وتقدم دعوة لوزير التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت - سالم الشيباني - الخليج 365:

أقامت وزارة التعليم الكويتية، مهرجان الطفولة السابع لعام 2019 ، والذي أقيم بأرض المعارض الدولية خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس 2019، بمشاركة المملكة العربية .

Advertisements

ومثل الجانب السعودي في الوفد سعادة المشرف العام على العلاقات والاعلام بالملحقية السعودية بالكويت الأستاذ عبد الرحمن السلامة، والذي قدم دعوة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي بالكويت الدكتور حامد العازمي، لحضور الموتمر والمعرض الدولي المقبل، والذي يقام بالرياض.

وأقيم المهرجان تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وبحضور وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، وحضور سعادة وكيل وزارة الداخلية الكويتي ومساعد مدير عام الدفاع المدني، وعدد من الدبلوماسيين الخليجيين، وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في مهرجان الطفولة بالكويت وتقدم دعوة لوزير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا