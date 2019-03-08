الان تتابع إصابة شخصين في حريق اندلع داخل سكن عمال بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حادث حريق نتيجة تسرب غاز بالدور الثاني لبناية سكن عمال تسبب في إشتعال لحظي. وحسب تغريدة للدفاع المدني عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، أكد أن الحريق نتج عنه إصابتين نقلت عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

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