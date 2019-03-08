خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة مكتب العمل

تعتبر خدمة استعلام عن وافد من اهم الخدمات الإلكترونية، التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وبالأخص رجال الأعمال والكفلاء من اجل البحث عن اكتمال فريق شركتك وانته بداخل مبني الشركة الخاصة بك، ففي غصون ثواني يمكن الاستعلام عن موظف وافد من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل علي شبكة الأنترنت، الأمر الذي لا يتطلب منك التوجه إلي اقرب فرع من فروع مكاتب العمل المنتشرة بالأراضي الحجازية، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة استعلام عن وافد عن طريق استخدام رقم الإقامة فقط.

خدمة استعلام عن وافد

نرفق لكم رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الالكتروني من اجل أن يستطيع جميع المواطنين والمغتربين الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية والتي وفرت لهم الوقت والجهد في معرفة ابسط المعلومات عن الموظف الوافد، حيث يمكن أنجاز تلك المهمة من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني التالي خدمة استعلام عن وافد، من ثم يقوم صاحب العمل أو الكفيل بالبحث عن العامل أو الموظف الوافد عن طريق رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بهم عبر نظام الالكتروني الموجود بالصفحة الرئيسية لموقع الوزارة، من ثم يقوم بإدخال رمز التحقق من اجل تخطي صفحة تعبئة البيانات والاطلاع علي المعلومات الخاصة بالموظف للاطلاع علي معلومات وهل هو علي قوة العمل من عدمه، وهنا قد انتهينا من شرح خطوات الاستعلام عن موظف وافد على موقع وزاره العمل حتي نسهل الأمر علي جميع أصحاب الشركات والكفلاء في السعودية.

وختاما يمكن الاتصال علي رقم خدمة عملاء وزارة العمل كما هو موضح بالصورة السابقة من اجل الاستعلام عن موظف وافد أو من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني المرفق بعالية.