شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.



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