شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يطلق جائزة الاعتدال في نسختها الثالثة الأحد المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة بعد غدٍ (الأحد) جائزة الاعتدال في نسختها الثالثة, بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.

وسيكون ذلك عند ترؤس سموه اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة الاعتدال ، الذي سيلقي الضوء على عدد من الموضوعات من أبرزها هيكلة اللجنة التنفيذية ومهامها ، والنظر في مجالات الجائزة ، كما يستعرض الخطة الإعلامية المصاحبة لتدشين النسخة الثالثة للجائزة ، وتطوير الموقع الإلكتروني ، إضافة إلى مناقشة توصيات ورش العمل التحضيرية التي انعقدت لتطوير الإجراءات التنظيمية ، وتعهد آلية استقبال الترشيحات وفرزها إلكترونياً، وتقييم سير أعمال الجائزة في دورتيها السابقتين.

وثمن عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة تخصيص سموه وقتاً للاطلاع على سير أعمال الجائزة وذلك قبيل انعقاد مجلس الأمناء , مما يؤكد على تبنِّي سموه لفكر الاعتدال ومنهجه.

وأكد آل المناخرة أنَّ جائزة الاعتدال نبعت من فكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ، ورسالته التي تحمل عنوان "لا للتطرف لا للتكفير لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد".