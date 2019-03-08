شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: المرأة السعودية عُنصر مهم وشريك فعَّال في نهضة وتنمية الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير النقل نبيل العامودي، أن المرأة السعودية هي عنصر مهم وشريك فعَّال في النجاحات لنهضة وتنمية الوطن. أكد وزير النقل نبيل العامودي، أن المرأة السعودية هي عنصر مهم وشريك فعَّال في النجاحات لنهضة وتنمية الوطن. وأضاف العامودي عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «كل الشكر لزميلاتنا بمنظومة النقل نظير جهودهن المبذولة وإنجازاتهن المُساهمة في التنمية والرقي بخدمات المنظومة».



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