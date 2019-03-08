شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة شيقة لحساب وزارة الداخلية على «سناب شات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) شاهد كيف أطلت وزارة الداخلية لمتابعيها عبر الحساب الرسمي على برنامج «سناب شات»، والذي خصصته لبث أخبار وزارة الداخلية والقطاعات والبيانات الرسمية وأخبار القطاعات الأمنية، ويتضمن تغطيات ميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية ويحمل الحساب إطلالة شيقة ومثيرة. شاهد كيف أطلت وزارة الداخلية لمتابعيها عبر الحساب الرسمي على برنامج «سناب شات»، والذي خصصته لبث أخبار وزارة الداخلية والقطاعات والبيانات الرسمية وأخبار القطاعات الأمنية، ويتضمن تغطيات ميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية ويحمل الحساب إطلالة شيقة ومثيرة.

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