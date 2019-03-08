شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سراة عبيده يتعرض لحادث مروري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (سراة عبيدة) @sayaf9854تعرض محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، لحادث مروري مساء أمس (الخميس)، إثر تصادم مع سيارة أخرى تحمل ستة أشخاص.
ونتج عن الحادث سلامة آل جزوا، وإصابة خمسة أشخاص ووفاة شخص من الطرف الأخر.
وباشرت الحادث الجهات الأمنية والإسعافية في حينه.
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