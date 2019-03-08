دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض الطائرة الحوثية فوق أبها

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إصابة خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها.

وأكد المتحدث الإعلامي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن 6 مركبات وعدد من المنازل تعرضت لأضرار طفيفة ومتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها).

وأكد المتحدث باسم التحالف، في بيان صادر عنه اليوم، إنه جرى التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية).

واختتم العقيد المالكي تصريحه، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.