، في الدقيقة 93 .. "رأسية" السومة تكتب الفرح للأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسب القادسية .. ورفع رصيده إلى 40 نقطة

نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في اقتناص ثلاث نقاط من أمام مضيفه القادسية بعد أن كسبه بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، وجاء القادسية في المركز الحادي عشر بـ24 نقطة.

المباراة:

مرت العشر دقائق الأولى هادئة بين الطرفين، وفي الدقيقة الثالثة عشرة سدد ستانسيو لاعب الأهلي كرة مرت بجوار مرمى القادسية.

وعند الدقيقة 22 نظم فريق القادسية جملة فنية وصلت إلى إلتون سددها مرت بجوار المرمى.

نجح القادسية في الدقيقة 30 من تسجيل الهدف الأول بعد خطأ نفذه بيسمارك سكنت الشباك على يسار ياسر المسيليم.

ثمان دقائق فقط ونجح الأهلي في تعديل النتيجة بعد ركلة ركنية نفذها ستانسيو ضربها سانتوس برأسه في الشباك القدساوية هدف تعادل.

وعند الدقيقة 40 أهدر سلمان المؤشر فرصة انفراده بمرمى القادسية بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن غريب وصلت للمؤشر لعبها سهلة في يد دونكان حارس القادسية،

وفي الدقيقة 42 هيأ سلمان المؤشر كرة إلى مهند عسيري سددها لامست القائم وخرجت لضربة مرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض الأداء قليلاً، وفي الدقيقة 52 سدد ستانشيو كرة في يد الحارس دونكان.

وعند الدقيقة 54 توغل محمد عبدالشافي بكرة أبعدها دفاع القادسية وصلت لسلمان المؤشر سددها مرت بجوار المرمى.

وتحصل القادسية على خطأ في الدقيقة 72 نفذه إلتون ضربها بيسمارك برأسه مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 93 نجح عمر السومة في خطف النقاط الثلاث للأهلي بعد عرضية أيمن الخليف ضربها عمر السومة برأسه في الشباك.